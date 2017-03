Michal Kwiatkowski a castigat cursa Milano – Sanremo in fata lui Peter Sagan! VIDEO

Polonezul Michal Kwiatkowski (Sky) a castigat sambata, la sprint, prestigioasa cursa Milano – Sanremo, editiai cu numarul 108, fiind urmat cu acelasi timp de slovacul Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) si de francezul Julian Alaphilippe (QuickStep Floors). Pentru sportivul polonez a fost prima cursa Monument din cariera castigata!



In varsta de 26 de ani, Kwiatkowski a obtinut victoria carierei, in cea mai lunga cursa de o zi din calendarul competitional, intinsa pe 291 de kilometri, la cateva saptamani dupa ce si-a mai trecut in palmares si Strade Bianche, o semiclasica disputata tot in Peninsula. Este cea de-a doua cursa clasica Monument castigata de Sky, dupa Liege-Bastogne-Liege 2016.

CLASAMENTUL PRIMILOR 10