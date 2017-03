LIVETEXT / FC Viitorul – FC Steaua, de la ora 20:30. Trupa lui Gica Hagi cauta prima victorie dupa 11 dueluri pierdute!

Cel mai asteptat duel al rundei a 2-a din play-off-ul Ligii 1 este cel de la Ovidiu, unde FC Viitorul va primi replica FCSB-ului, sambata, de la ora 20:30.



In etapa precedenta, Viitorul a remizat cu Dinamo, 0-0, in timp ce echipa din Berceni a obtinut victoria in fata CFR-ului, 2-0.

Interesant este ca trupa lui Gica Hagi a pierdut in ultimele 11 partide disputate in fata ros-albastrilor, atat in campionat, cat si in Cupa Romaniei. 13 partide s-au disputat intre cele doua echipe, Viitorul bifand un singur succes, in mai 2013, cu 5-2, in Ghencea.