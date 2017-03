Una dintre performerele etapei a 25-a din Liga 2 este CS Afumati, care a reusit sa invinga pe terenul Olimpiei Satu Mare, cu 1-0, in deschiderea rundei, partida disputata vineri.



„O deplasare obositoare, dupa 10 ore de mers in preziua meciului, alte 10 ore imediat dupa terminarea partidei. Acasa, la stadion, am ajuns la ora 5 dimineata.

Dupa trei infrangeri tot am sperat sa spargem gheata. Iata ca am facut-o acum, pentru ca jocul nostru nu a fost unul rau in partidele pierdute.

Urmeaza un joc mai greu decat acesta, acasa, cu Dunarea. Cum victoriile aduc victorii, speram ca si din partida cu echipa din Calarasi sa iesim invingatori”, a declarat tehnicianul echipei ilfovene, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.