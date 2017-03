CFR Cluj a invins campioana Astra, in a doua etapa a play-off-ului Ligii 1, cu 3-2, si echipa din Gruia s-a apropiat la doar doua puncte de primele doua clasate, Viitorul si Steaua. Cu toate astea, antrenorul echipei clujene, Vasile Miriuta, spune ca lupta la titlul nu este o prioritate, obiectivul pentru acest fiind indeplinit, calificarea in play-off.



„Am jucat foarte bine dupa primele 15 minute, cand ei au marcat. Consider ca meciul a fost foarte bun, mai ales ca am si reusit sa intoarcem rezultatul.

Ne gandim sa ne clasam cat mai sus, nu putem spune acum ca ne gandim la titlu. Noi ne-am indeplinit obiectivul, calificarea in play-off. Poate in sezonul urmator sa ne impunem sa castigam titlul …

E bine ca e liniste la echipa, nu sunt restante salariale si nu exista nicio presiune.

Nu e niciun secret, e munca multa, modestie si sacrificiu!„, a declarat tehnicianul Vasile Miriuta, in cadrul emisunii „Liga de weekend”.

Antrenorul CFR-ului si-a spus parerea si despre partida Romaniei cu Danemarca, in preliminariile CM din Rusia, de duminica, 26 martie: „Batem sigur! Danemarca nu mai e o forta„.