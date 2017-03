Campioana Astra Giurgiu a suferit prima infrangere in 2017, pe terenul echipei CFR Cluj, scor 2-3, o infrangere venita dupa 9 etape de invincibilitate in Liga 1! Marius Sumudica a intervenit la Sport Total si a vorbit despre acest meci, dar si despre viitorul sau in fotbalul romanesc.



„Nu meritam sa egalam! Nu reusim sa ne revenim dupa ce am prins play-off-ul. Sunt mai multe probleme. Prima ar fi aceasta automultumire cu ceea ce s-a realizat pana acum. A doua problema ar fi ca aratam ca o echipa obosita, dar am si jucat multe meciuri si chiar ne-a fost extrem de greu sa ajungem aici.

Am intalnit o echipa buna, solida, un antrenor bun, caruia nu i-am inteles atitudinea, cand dupa prima etapa din play-off a spus ca o vede pe Steaua campioana. Am vazut un public extraordinar, care mi-a scandat numele la final, public civilizat.

Legat de eliminarea mea, am fost gratuit eliminat fara sa mi se atraga atentia. Probabil ca asa trebuia sa se termine.

Silviu Lung nu-si revenise in dimineata acestei zile. Abia pe la pranz a fost ceva mai lucid. Dar cel care a tras trebuia sa primeasca un galben, pentru ca lovise balonul dupa fluierul arbitrului.

Noi am primit 8 cartonase galbene, intr-un meci lipsit de duritati si nu inteleg de ce suntem atat de mult penalizati. Plus ca a dat un arbitru gratuit, portarul meu, Iliev, nici nu l-a atins pe jucatorul advers.

Dar Coltescu este unul dintre cei mai buni arbitri din Romania, unul dintre acei arbitri care stie cum sa duca meciul cum vrea el!

Sper sa terminam pe unul dintre primele trei locuri„, a spus Sumudica, la „Liga de weekend”.

Tehnicianul a vorbit si despre viitorul sau, pe care in proportie de 90% il vede in strainatate: „Sunt doua echipa care m-au cautat, vor sa vina la Bucuresti sa discutam, dar vom vedea ce va fi din vara. Vreau sa plec, ca sunt tare dezamagit de ceea ce exista in fotbalul nostru. Cred ca a venit momentul sa incerc altceva si sper sa iau cea mai buna decizie atunci cand o voi face! La ora actuala, sunt mai aproape de Turcia, dar si de zona Golfului„.