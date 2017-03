Fostul presedinte al Comitetului Director al Olimpiei Satu Mare, Catrinel Rat, a vorbit despre memoriul pe care l-a depus la FRF, dupa ce actuala conducere, in frunte cu Attila Karda, a intarziat sa achite un imprumut facut de cinci persoane, la inceputul sezonului, printre care se numare si Catrinel Rat, pentru a achita niste datorii din urma ale clubului.



„Am depus un memoriu prin care am solicitat sa mi se plateasca banii pe care i-am imprumutat de la C.A.R.P Satu Mare, la inceput, pana cand urma sa vina banii de la CJ si CL. Imi pare rau ca am ajuns aici, dar trebuie sa recuperez banii imprumutati, pentru ca nu eu trebuie sa platesc acum penalitatile si sunt presat sa-i dau inapoi. Pe numele a 5 persoane a fost facut acel imprumut la Casa de Ajutor Reciproc al Pensionarilor cu care s-a tinut in viata echipa la inceputul campionatului.

50.000 de lei a fost suma imprumutata pe care am bagat-o in club in totalitate, exista documente, si doar pe aceasta o cer inapoi nu si dobanzile care s-au adunat deja. Dar daca ai trecut peste sase luni de imprumut se recalculeaza si suma devine mai mare. Cred ca, la ora actuala, datoriile au ajuns la 1,5 milioane de lei. Sunt jucatori care au peste 4 luni de restante salariale … Mi s-a spus de la FRF ca actele pe care le-am depus sunt ok si ca nu este nevoie de prezenta mea la sediu.„, a declarat Catrinel Rat, in cadrul emisunii „Fotbal la matineu”.