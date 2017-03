In derby-ul codaselor, castig de cauza a avut echipa CS Balotesti, care a invins cu 3-1 pe Metalul Resita. Finantatorul oaspetilor, Catalin Rufa, a intervenit la Sport Total FM, si s-a declarat multumit de jocul echipei. Acesta este convins ca Metalul va termina peste Balotesti, desi va avea de recuperat 10 puncte!



„Am jucat foarte bine, am dominat 90 de minute, dar am luat trei goluri copilaresti. Jocul ne da sperante pentru viitor, ca mai e timp. Nu vom retrograda, ca sunt probleme mari la alte echipe … Practic, nu am avut sansa si sunt convins ca vom recupera cele 10 puncte dintre noi si Balotesti!

Asta e fotbalul, au invins cei care au marcat mai multe goluri, nu cei care au jucat mai bine!„, a declarat finantatorul echipei care joaca la Stefanesti, in cadrul emisunii „Trafic sport”.