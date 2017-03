Dupa victoria cu 3-1 in fata Metalului, CS Balotesti a strans sapte puncte in cele trei partide disputate cu Augustin Calin pe banca tehnica, in 2017, si are acum un avans de 10 puncte in fata echipei care joaca la Stefanesti, ultima clasata, singurul loc retrogradabil.



„Meritul este al jucatorilor si a celor din staff. Eu pot sa spun ca am schimbat ceva la mentalitate. Astazi am fost mai pragmatici, dar am si profitat de elanul adversarului, care a atacat mai tot meciul. Pentru noi era buna si o remiza.

Vom incerca sa mentinem increderea in sanul echipei si sa nu stam la adapostul celor 10 puncte pe care le-am pus intre noi si Metalul. Noi ne-am propus sa mai urcam in clasament”, a declarat tehnicianul echipei balotestene, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu;’.