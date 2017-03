Dunarea Calarasi a reusit sa obtina prima victorie in 2017, 3-2 in fata Luceafarului Oradea, pe teren propriu, la finalul careia antrenorul Adi Mihalcea a intervenit la Sport Total FM.



„Am etalat un fotbal foarte bun, dar doar in prima repriza! Adversarul a reintrat in joc printr-un 11 metri inexistent, lucru pe care mi l-a recunoscut si arbitrul, dar asta e, suntem oameni si gresim. Punctele erau foarte importante pentru noi si ma bucur ca le-am obtinut.

Vrem sa inscriem cat mai mult si sa ramanem o echipa ofensiva, dar sa nu mai primim atat de multe goluri.

Daca incepeam campionatul in acest an, acum ne-am fi gandit la lupta pentru promovare!”, a declarat tehnicianul echipei calarasene, in cadrul emisunii „Fotbal la matineu”.