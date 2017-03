Echipa Romaniei pentru meciul cu Georgia, in ultima etapa din Rugby Europe Championship!

Nationala de rugby a Romaniei va intalni duminica, 19 martie, in ultimul meci din acest sezon al Rugby Europe Championship, Georgia. Meciul va avea loc pe Stadionul Arcul de Triumf de la ora 15:00 si va stabili atat campioana celui de-al doilea esalon valoric, Rugby Europe Championship, cat si castigatoarea Cupei Antim Ivireanu, trofeu care se pune in joc intre cele doua tari.



Pentru aceasta partida, staff-ul tehnic a stabilit echipa care va intra in teren. In Primul XV se vor afla sase jucatori care evolueaza in Franta, 4 de la CSA Steaua, 3 de la Timisoara si 2 de la Baia Mare. Romania si Georgia se vor intalni pentru a 21-a oara, Lelos impunandu-se de 11 ori, ultima victorie a Stejarilor inregistrandu-se in 2010.

Primul XV: 1. Ionut Badiu (Carcassonne), 2. Otar Turashvili (Colomiers), 3. Alexandru Tarus (Beziers), 4. Johan Van Heerden (Stiinta Baia Mare), 5. Marius Antonescu (Tarbes), 6. Viorel Lucaci (CSA Steaua), 7. Andrei Gorcioaia (Massy) 8. Mihai Macovei (cpt)(Colomiers) 9. Florin Surugiu (CSA Steaua), 10. Florin Vlaicu (CSA Steaua), 11. Ionut Dumitru (CSA Steaua) 12. Sione Fakaosilea (Stiinta Baia Mare), 13. Jack Umaga (Timisoara Saracens), 14. Stephen Shenan (Timisoara Saracens), 15. Catalin Fercu (Timisoara Saracens)

Rezerve: 16. Eugen Capatana (Timisoara Saracens), 17. Constantin Pristavita (Stiinta Baia Mare), 18. Alexandru Gordas (CSA Steaua), 19. Valentin Poparlan (Timisoara Saracens), 20. Dorin Lazar (Timisoara Saracens), 21. Valentin Calafeteanu (CSM Bucuresti), 22. Jody Rose (Timisoara Saracens), 23. Madalin Lemnaru (Timisoara Saracens)

Echipa Georgiei pentru meciul cu Romania:

1.Mihail Nariashvili, 2. Jaba Bregvadze, 3. Soso Bekoshvili, 4. Giorgi Nemsadze, 5. Konstantine Mikautadze, 6. Giorgi Tkhilaishvili, 7. Mamuka Gorgodze (C), 8. Beka Gorgadze, 9.Vasil Lobzhanidze, 10.Lasa Khmaladze, 11. Alexander Todua, 12. Merba Sharikadze, 13. David Kacharava 14. Irakli Svanidze, 15. Merab Kvirikashvili

Rezerve: 16. Zurabi Zhvania, 17. Torike Mataradze, 18. Lasha Tabidze, 19. Lasha Lomidze, 20. Giorgi Tsutskiridze, 21. Giorgi Begadze, 22. Lasha Malaguradze, 23.Giorgi Koshadze