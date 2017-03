Anamaria Prodan, agentul fotbalistului Catalin Golofca, a anuntat ca atacantul in varsta de 26 de ani are de gand sa il dea in judecata pe tehnicianul Leo Grozavu si e decis sa paraseasca Botosaniul, dupa ce conducerea clubului a decis sa-l ierte pe antrenor.



„Credeti ca Golofca va mai putea vreodata sa discute cu Grozavu sau sa mai intre in planurile lui? Acest jucator, din ce mi-a comunicat, va merge inainte cu demersul in justitie daca Leo va ramane la club. Leo e un tip temperamental, numai ca traim in 2017 si e foarte greu ca un jucator sa te mai respecte si sa te mai asculte cand se intampla asa ceva. Nu mai au cum sa lucreze niciodata dupa ce s-a intamplat. Niciodata Golofca nu va mai putea sa ii adreseze un <buna ziua>„, a declarat Anamaria Prodan, la „Fotbal Club”.

Aceasta l-a pus la zid si pe fundasul Bogdan Miron, care i-a dedicat lui Leo Grozavu golul inscris contra lui ACS Poli Timisoara, in esecul cu 2-1.

„Golofca s-a simtit foarte prost. Baiatul care a iesit cu tricoul a facut un gest foarte urat, lipsit de respect fata de Golofca”, a mai spus Prodan.