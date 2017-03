Adi Popa a marcat primul sau gol pentru Reading! VIDEO

Fostul mijlocas al Stelei a inscris primul sau gol in liga a doua din Anglia. Internationalul roman a inscris in prelungirile partidei de la Sheffield, dupa o cursa din propria jumatate de teren.



Reading conducea cu 1-0 pe terenul celor de la Sheffield Wednesday, moment in care gazdele au atacat inclusiv cu portarul in prelungiri.

Dupa o faza fixa, balonul a fost respins in zona mediana de teren, acolo unde a fost recuperat de Popa, care a plecat in cursa spre buturile adverse si a finalizat dupa ce a reusit sa dribleze doi fundasi adversi.

Adi Popa nu a fost titular pentru Reading, el fiind introdus in teren de antrenor pe final, in minutul 87.

Reading a ajuns pe locul 4 al clasamentului din Championship dupa aceasta victorie, la 10 puncte in spatele liderului Newcastle.

Adrian Popa’s first goal for Reading in all its glory!

He ran a good 70 yards with the ball for this 🇷🇴 #readingfc pic.twitter.com/H2Rajze0hf

— Talk Reading (@TalkReading) March 17, 2017