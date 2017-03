Meciurile din sferturile de finala ale Ligii Campionilor se trag astazi la sorti!

UPDATE / FC Barcelona – Atletico Madrid, capul de afis al „sferturilor” UCL! BVB – Liverpool si Bilbao – Sevilla, in „sferturile” UEL! Programul complet

Putem avea „El Clasico” in finala Ligii! Bayern Munchen – FC Barcelona si Borussia Dortmund – Real Madrid in semifinalele Champions League! Fenerbahce – Benfica si Basel – Chelsea in penultimul act al Europa League