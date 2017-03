AS Roma a invins-o pe Lyon in returul optimilor de finala ale Europa League cu scorul de 2-1, insa, a ratat calificarea dupa ce francezii s-au impus in tur cu scorul de 4-2.

Luciano Spalletti, tehnicianul italienilor, a vorbit dupa aceasta eliminare, marturisind ca echipa sa merita sa se califice, in ciuda faptului ca el nu mai este dorit la echipa, considerand ca aduce ghinion.

„Meritam noi sa mergem mai departe! Poate ca aduc ghinion. Nu mai sunt suportat aici.

Daca facem analiza matematica a celor 180 de minute, noi trebuia sa mergem mai departe.Nu exista niciun fel de repros la adresa jucatrilor. Poate eu aduc ghinion la Roma. Avem in vedere modul in care au fost facute jocurile. Poate ar fi trebuit sa ma hazardez si sa creez un stimul sau ceva nou pentru echipa. Ceva sigur am gresit, dar sunt sigur de faptul ca si jocuile foarte apropiate intre ele au afectat acest grup”, a declarat Luciano Spalletti, potrivit Digi Sport