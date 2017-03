Laurentiu Reghecampf a prefatat partida de la Ovidiu, impotriva formatiei lui Gheorghe Hagi, din etapa a doua a play-off-ului Ligii I. Tehnicianul Stelei a marturisit in cadrul conferintei de presa ca ambele echipe vor juca pentru a castiga, dar spera ca trupa din subordine sa fie mai buna pe teren.

„E o ambitie foarte mare, cu siguranta ambele echipe vor juca la victorie. Vom merge la Constanta sa pregatim meciul foarte bine si sa castigam toate punctele. E foarte impotant sa castigam cu Viitorul, ne distantam de locul 2. Apoi va veni si increderea.

Va veni vremea cand vor castiga si cei de la Viitorul. Sper ca nu maine seara. Nu mai conteaza ce s-a intamplat in trecut. Cred ca e prima oara cand jucam cu Viitorul la egalitate de puncte. Nu mai conteaza ce a fost in trecut. Mereu e un derby locul 1 cu locul 2, dar nu se rezolva nimic maine. Mai sunt multe meciuri si se pot intampla multe.

Victoria cu CFR a fost importanta, pentru ca am inceput cu dreptul. Am spus ca in play-off e altceva si am avut dreptate. Determinarea jucatorilor a fost alta”, a declarat Laurentiu Reghecampf, potrivit Digi Sport.