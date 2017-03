Prima reactie a lui Ioan Timofte dupa ce a fost acuzat de implicare intr-un dosar in care sunt cercetati multi camatari: ”Sunt o victima! Mi-am pierdut casa!”. Fostul mare fotbalist a vorbit pentru „Libertatea” despre acest dosar in care sunt cercetate persoane care si-ar fi insusit bunuri de 3,5 milioane de euro prin metode neortodoxe.



„N-a venit niciun mascat la mine la usa. N-am fost chemat de nimeni la nicio audiere. E vorba de un dosar mai vechi, eu am dat deja doua declaratii anul trecut, pentru ca in urma cu mai multi ani am luat un imprumut de la acesti oameni. Ii stiu de multi ani”, a declarat Ioan Timofte, conform libertatea.ro.

DIICOT Timisoara a facu vineri 16 perchezitii domiciliare intr-un dosar in care se efectueaza cercetari fata de 17 suspecti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de: constituire a unui grup infractional organizat, camata, evaziune fiscala si spalare de bani. 30 de persoane au fost victimele acestei grupari de camatari. Prejudiciul in acest caz se ridica la aproximativ 3,5 milioane euro.

Ioan Timofte a recunoscut ca-i cunoaste pe camatarii cercetati si ca a luat un imprumut de la ei. „Eu nu sunt o victima. De fapt, sunt victima propriilor mele greseli. Sunt victima pentru ca mi-am pierdut casa. Nu stiu ce sa va zic mai mult acum, poate ma cheama la audieri, nu stiu”, a mai spus Ioan Timofte.