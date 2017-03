Florin Tanase a vorbit despre partida impotriva fostei sale echipe, Viitorul, pe care o va disputa in a doua etapa a play-off-ului Ligii I. Tanarul fotbalist isi doreste sa marcheze pentru a capata mai multa incredere in el.

„Da, normal ca va fi un meci special. Voi juca impotriva echipei la care m-am format ca jucator, am crescut si de unde am ajuns la o echipa cu pretentii foarte mari an de an, adica Liga Campionilor, Europa League. Sper sa fac un joc bun, mergem acolo sa castigam.

Cu siguranta, cei de la Viitorul o sa-si doreasca foarte mult sa castige. stiu asta de cand eram si eu acolo si voiam sa castigam, dar nu s-a putut. Va fi un alt meci, ei sunt acum la egalitate de puncte cu noi si va fi un meci diferit.

Va dati seama ca imi lipseste golul. Trebuie sa ma concentrez, sa marchez, sa prind incredere. Dupa primul gol marcat, cred ca-mi va fi mai usor”, a declarat Florin Tanase, potrivit Digi Sport.