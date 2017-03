Valeriu Iftime, finantatorul formatiei FC Botosani, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre revenirea lui Leo Grozavu pe banca tehnica a echipei, marturisind ca gestul antrenorului este unul regretat si nu se va mai intampla.

„Am avut o discutie, n-am avut ce negocia, a ramas acelasi contract. Trebuie doar sa avem in vedere acest gest pentru a nu-l mai repeta. Leo ramane antrenor la noi.

Fara indoiala ca daca apare o suspendare, atunci suntem intr-o alta situatie. Categoric daca il suspenda imi va trebui alt antrenor pe banca, dar nu cred ca va fi suspendat pentru gestul ala, sunt alte lucruri mai grave in fotbal.

Este un gest uman regretabil, de neinteles, pe care vrem sa nu il mai repetam vreodata, dar nu m-as duce pana la suspendare. Eu cred in proiectul pe care il am cu Leo Grozavu, mie imi place starea lui de lupta si echipa a jucat fotbal in schema asta si a functionat.

Eu nu cred ca cei de la Gaz Metan sunt invincibili acasa. Oricine bate pe oricine. Mergem acolo sa obtinem un punct macar. Nu cred ca ne pot bate, cum nu ne-au batut nici in sezonul regulat cand il aveau si pe Axente acolo. Dar, nu sunt de subestimat, pentru ca Pustai este un antrenor smecher.”, a declarat Valeriu Iftime, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.