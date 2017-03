Conducerea echipei ACS Poli a anuntat ca si-a onorat toate datoriile in vederea finalizarii dosarului de licentiere!

Clubul Poli Timisoara a anuntat ca a achitat transa a doua catre gruparea Galicia pentru transferul lui Pedro Henrique si si-a onorat toate datoriile in vederea finalizarii dosarului de licentiere.



„Conducerea clubului nostru anunta prin presedintele Sorin Dragoi plata transei a doua din transferul lui Pedro Henrique de Santana Almeida de la clubul Galicia si inchiderea definitiva a datoriei catre gruparea amintita. Odata cu plata datoriei catre jucatorul Georgi Sarmov si achitarea platilor catre ceilalti debitori, Poli Timisoara si-a onorat toate datoriile restante in vederea finalizarii dosarului de licentiere. indeplinirea acestui obiectiv ne da mari sperante in lupta pentru ramanerea in primul esalon fotbalistic„, se arata pe site-ul clubului timisorean.

Poli Timisoara a incheiat sezonul regulat al Ligii I pe penultimul loc, cu 14 puncte. Timisorenii au obtinut sapte victorii si sapte remize, dar au avut o penalizare de 14 puncte.

In play-out-ul Ligii I, Poli Timisoara a invins FC Botosani in prima etapa, scor 2-1, si in etapa secunda va intalni, luni, pe teren propriu, de la ora 18.00, echipa FC Voluntari.

Gruparea banateana risca penalizari suplimentare in cazul neachitarii datoriilor.