Comisia Tehnica a FRF a efectuat prima sedinta din 2017! Care este componenta si VIDEO cu declaratiile noilor membri

Comisia Tehnica a FRF a avut astazi prima sedinta din 2017! La intalnirea deschisa de discursul selectionerului Christoph Daum au fost prezenti toti noii membri validati in precedenta sedinta a Comitetului Executiv. Printre acestia sunt nume importante din fotbalul romanesc, ca Marcel Raducanu, Dumitru Dumitriu, Ionel Augustin sau Mihai Ianovschi, ultimul cu o experienta de 47 de ani la nivel de copii si juniori.



Christoph Daum le-a vorbit celor prezenti despre obiectivele comune in procesul de revitalizare a fotbalului romanesc, de la cei mai tineri fotbalisti pana la seniori.

Ulterior, fiecare membru al comisiei a prezentat propriile sale idei si propuneri. VIDEO AICI

Marcel Raducanu: „Am acceptat imediat propunerea celor din Federatie si sper sa ajut cat mai mult cu experienta mea. Am sa incerc sa aduc noutati din Germania pe care sa le implementam si in Romania. Totul trebuie sa inceapa de la copii de 8-9 ani, sa-i crestem, iar peste ani acestia sa fie viitorul echipei nationale”.

Mihai Ianovschi: „Am muncit timp de 47 de ani cu copii, iar numele familiei Ianovschi se leaga de descoperirea de talente. Trebuie sa mergem la baza piramidei, pentru a cladi lucruri importante. E o onoare ca am fost cooptat in aceasta Comisie si voi munci alaturi de colegii mei pe teren pentru a aduce in fata cei mai buni juniori”.

Ionel Augustin: „Voi incerca sa aduc cat mai multe lucruri din experienta mea atat ca jucator, cat si ca antrenor la nivelul copiilor. E important ca din aceasta Comisie fac parte oameni care au avut mereu rezultate la nivel juvenil”.

Dumitru Dumitriu: ”Nu vom lasa nimic la voia intamplarii. Sunt intr-o echipa cu oameni valorosi, cu multa experienta. E o onoare sa lucram impreuna, dar si o obligatie, pentru ca trebuie sa facem o munca prin care sa descoperim tot ce e mai bun in Romania la nivel juvenil”.

Componenta Comisiei Tehnice a FRF este urmatoarea: Mihai Stoichita — presedinte, Ionut Badea, Aurel Ticleanu — vicepresedinti, Sandu Tabirca — secretar general, Ion Geolgau, Marcel Raducanu, Dumitru Dumitriu, Miodrag Belodedici, Ion Vladoiu, Dan Apolzan, Ionel Augustin, Dumitru Moraru, Mihai Ianovschi, Ciprian Paraschiv, Christos Papadopoulos — membri, Vlad Munteanu, Marcel Puscas, Andrei Vochin, Vlad Ungureanu (secretar) — membri fara drept de vot.

SURSA: AGERPRES