Vasile Stanga a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre performanta Cristinei Neagu, care a fost desemnata pentru a treia oara ca fiind cea mai buna jucatoare a lumii, si a marturisit dezamagit ca handbalul nu este sustinut financiar.

„Declaratia ei este o declaratie de sportiva adevarata, dar poate fi si un repros. Ea este o sportiva super valoroasa, de exceptie si e pacat sa ai o asemenea sportiva si sa nu castigi o medalie de aur la un Campionat Mondial.

N-am vazut-o inca pe Cristina Neagu in nicio reclama publicitara. In alte tari, se profita de lucrul asta. Poporul asta are numai fotbal in cap. Chiar asa handbalul asta sa fie asa lasat deoparte? Acum, ca sunt manager la Steaua, alerg dupa sponsori si nu se inghesuie nimeni la handbal.„, a declarat Vasile Stanga, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.

ASCULTA INTEGRAL

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.