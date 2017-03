Alexandru Bourceanu a marturisit ca isi doreste ca fosta lui echipa sa castige campionatul, dar nu crede intr-o revenire a lui la formatia ros-albastra. Fostul capitan al Stelei considera ca nici la echipa nationala nu va mai juca, din cauza anilor care, spune fotbalistul, au trecut peste el.

„Imi doresc ca Steaua sa castige campionatul. Nu vreau sa comentez ce am trait la Steaua. Am si avut cateva meciuri proaste si poate am meritat sa fiu fluierat. Poate am meritat, poate nu. Nu stiu daca m-as mai intoarce. Prima data cand am plecat la Trabzonspor am zis ca nu voi mai juca in Romania, iar dupa sase luni, viata mi-a aratat ca orice se poate intampla.

Oricum, probabil nu voi mai avea nivelul necesar pentru a ma intoarce la Steaua. Nu cred ca se mai pune problema sa joc la Steaua, pentru ca nu ma voi ridica la nivelul echipei. La fel mi-am luat adio si de la echipa nationala. Anii care au trecut peste mine nu ma lasa sa mai fiu acolo”, a declarat Alexandru Bourceanu, potrivit Dolce Sport.