Nationalele de rugby ale României si Georgiei se vor confrunta cu puternicele reprezentative care evolueaza in Six Nations, prevede calendarul international pentru perioada 2020-2032, adoptat de World Rugby, forul mondial suprem in sportul cu balonul oval, informeaza AGERPRES.



‘‘O prioritate anuntata de presedintele WR, Bill Beaumont, dupa alegerea sa in mai 2016, a fost optimizarea programului pentru perioada 2020-2032, adoptarea de noi standarde prin prioritizarea perioadelor de odihna, promovarea principiului echitatii pentru puterile emergente ale sportului cu balonul oval si armonizarea relatiei dintre jocurile internationale si interne”, scrie site-ul WR.

Printre cele mai importante aspecte asupra carora s-a convenit se numara efectuarea unor turnee ale tarilor din primul esalon rugbystic in SUA, Canada, RomAnia, Georgia, zona Pacificului, Japonia, mutarea meciurilor-test internationale din iunie in iulie si posibilitatea ca natiunile emergente sa infrunte puternicele tari din emisfera de sud sau din Turneul celor sase Natiuni. Mai mult, se mentioneaza ca in partidele de pregatire din vara, RomAnia si Georgia vor gazdui meciuri cu echipele din Six Nations, urmând ca in noiembrie cele doua tari din Europe de Est sa intoarca vizitele.

”Intelegerea pe care am convenit-o asupra optimizarii calendarului global pentru intervalul 2020-2032 ofera certitudine si stabilitate pentru perioada de dupa Cupa Mondiala din 2019 din Japonia”, a mentionat, printre altele, Bill Beaumont.

Saptamana trecuta, cei 17 membri ai Comitetului Executiv al Rugby Europe, organizatie prezidata de romanul Octavian Morariu si care regrupeaza federatiile din 48 de tari europene care nu participa la Turneul celor sase Natiuni, au pledat la Paris, in favoarea unei deschideri si accesibilitati mai mari catre natiunile „mici” ale sportului cu balonul oval.

„Dezvoltarea rugbyului in Europa necesita ca fiecare federatie sa poata avea ocazia de a juca in mod regulat cu cele mai bune natiuni pentru a putea progresa„, a explicat Octavian Morariu, fostul presedinte al Comitetului Olimpic si Sportiv Român (COSR), in cadrul Comitetului Executiv al Rugby Europe, reunit in capitala Frantei.

Cu ocazia acestei reuniuni a fost redactata o scrisoare oficiala, al carei continut a fost aprobat in unanimitate, care a fost expediata organizatorilor turneului Six Nations, pentru a se solicita deschiderea competitiei catre alte natiuni.

„Un dialog deschis este crucial din punctul nostru de vedere pentru beneficiul tuturor„, a adaugat Morariu, care a evoluat de 19 ori ca jucator in reprezentativa de rugby a Romaniei, intre 1981 si 1987.

Italia a fost admisa in Turneul celor Cinci Natiuni, devenit ulterior Six Nations, in anul 2000. De atunci, in ciuda progreselor, nationala italiana s-a clasat mereu pe ultimul loc.