Prima reactie a Cristinei Neagu, dupa ce a fost aleasa cea mai buna handbalista a lumii: e singura jucatoare din istorie care a castigat de 3 ori trofeul!

Cristina Neagu a devenit astazi prima jucatoare din istorie care castiga de 3 ori in cariera titlul de cea mai buna handbalista. Dupa ce a obtinut acest trofeu in 2010 si 2015, romanca a fost votata cea mai buna jucatoare a lumii si in 2016.



„Sunt coplestita de emotii. Daca in 2015 eram destul de sigura ca as putea castiga trofeul, acum ma asteptam mai putin. Aveam sperantele mele, din moment ce am fost nominalizata, dar anul asta chiar sunt coplesita. Cred ca sunt singura jucatoare din istoria handbalului care a castigat de 3 ori trofeul acesta. As vrea sa multumesc tuturor celor care m-au votat, celor care au incredere in ceea ce fac pe teren. Cu echipa nu am avut cele mai bune performante, au fost apreciate mai mult rezultatele individuale. In plus, dintre toate jucatoarele nominalizate am avut cele mai putine meciuri jucate. Sunt mandra si foarte fericita„, a spus Cristina Neagu pentru ProSport.

Neagu a spus ca isi doreste sa castige Liga Campionilor in acest sezon cu Buducnost, dar si la anul cu CSM Bucuresti: „Timp ar mai fi, imi doresc sa mai joc cel putin 3-4 ani la cel mai inalt nivel„.