Din cauza faptului ca autoritatile nu-l sprijina in sustinerea echipei Dacia Unirea Braila, finantatorul echipei brailene, care e si consilier judetean, Florin Carligea a decis sa nu mai dea niciun ban la echipa! Conform finantatorului, in ultimii trei ani, a cotizat cu 3,5 milioane de lei, in timp ce primaria si Consiliul Judetean abia au alocat 1,6 milioane de lei, cu toate ca intelegerea dintre parti era ca fiecare sa vina cu cate o treime din bugetul echipei.



„Decizia este luata in proportie de 100 la suta. Nu mai dau bani la fotbal! Am vazut ca pentru unii se poate, pentru altii, nu. Am fost de acord cu toate propunerile de asociere venite de la administratia locala, cu toate conditiile impuse de ei, dar nu s-a materializat nimic. Nimeni nu a dat un sfant. in conditiile acestea, cu parere de rau, nici eu nu mai pot sa ajut„, a spus omul de afaceri pentru Obiectiv Vocea Brailei.

Valentin Avramescu, presedintele Consiliului Director al Daciei Unirea, anunta prapadul daca Cirligea nu se razgandeste si isi retrage finantarea.

„Daca Florin Cirligea isi ia mana de pe echipa, lucrurile sunt simple – punem lacatul la stadion si plecam acasa. La acest moment, 95 la suta din banii care vin la club sunt de la Florin Cirligea, iar 5 la suta sunt bani adusi cu eforturi proprii, din sponsorizari. in acest moment, nu avem niciun ban in cont si nici garantia ca vom termina campionatul. Avem deja restante doua salarii la jucatori, Florin Cirligea este cel care asigura salariile, iar daca isi retrage finantarea Dacia Unirea se va desfiinta. Am beneficiat insa de un colectiv de jucatori care a inteles situatia cu care se confrunta clubul si le multumesc pe aceasta cale tuturor, nu numai jucatorilor, ci si antrenorilor. Noi nu acuzam pe nimeni, legislatia este confuza, dar prin sprijinul tuturor partilor se pot gasi solutii ca fotbalul la Braila sa nu moara„, a explicat Avramescu, care a mai spus ca pentru un meci pe teren propriu duce la costuri de 10.000 de lei, iar unul in deplasare de 7.500 de lei.

Oficialul echipei brailene declara ca pentru supravietuirea in Liga 2 e nevoie de un buget de 2 milioane de lei, iar pentru a se lupta la promovare suma se va dubla: „Din punctul meu de vedere, daca nu iti propui obiective indraznete, gen promovarea in prima liga, cheltuiesti banii degeaba si nu te alegi cu nimic. Daca vrei sa promovezi si ajungi in Liga 1 este mult mai usor de supravietuit, pentru ca acolo vin si banii din drepturile de televizare„.

Primarul orasului Braila, Marian Dragomir, ridica in continuare din umeri si arata cu degetul spre Curtea de Conturi, care ii acuza institutia pe care o conduce de plati nelegale efectuate in ultimii ani.

„Foarte multi primari au ridicat probleme similare pe sport. La fel ca la Braila, in cadrul aceleiasi institutii, Curtea de Conturi a controlat sportul sau alte spete. Ei bine, daca totul a fost in regula intr-un an, in alt an, pe o situatie similara, Curtea de Conturi a decretat «plati ilegale». Noi vrem ca aceasta institutie sa aiba o coerenta. Nu neaparat in controlul de la Timisoara fata de cel de la Constanta, de exemplu. Dar si in cadrul aceleiasi institutii. Pentru ca in momentul de fata eu nu mai stiu ce sa fac. Am pus bani in buget pentru sport, identic ca si in anul trecut, dar pana cand nu imi vine un raspuns de la Curtea de Conturi nu o sa stim ce sa facem. Am depus inca de anul trecut adresa si nu am primit pana acum niciun raspuns la contestatia noastra. Cu alte cuvinte, nu stim daca putem sa cheltuim banii, pentru ca ei nu raspund la contestatie ca sa putem merge mai departe. si toate situatiile acestea sunt identice in toata tara: la Consiliul Judetean este legal, la primarie nu e legal. Sau patru ani de zile este legal la primarie, apoi al cincilea an, in aceeasi situatie, nu mai este legal. si atunci, de la functionari pana la primari apare aceasta situatie in care nu mai stim ce sa facem, pentru ca nu exista o viziune unitara a unei institutii care se cheama Curtea de Conturi”, a spus Dragomir, citat de Obiectiv Vocea Brailei.

Dacia Unirea Braila se afla in acest moment pe locul 8 in clasamentul Ligii 2, cu 31 de puncte acumulate in 22 de meciuri, si nu are emotii in privinta retrogradarii. Sambata urmeaza sa stea in campionat, deoarece ar fi trebuit sa o intalneasca pe ACS Berceni, echipa retrasa din campionat in prima parte a sezonului.

In acest moment, Liga a II-a isi desfasoara activitatea fara 4 echipe retrase dupa ce a inceput sezonul: ACS Berceni, Soimii Pancota, CSM Ramnicu Valcea si Unirea Tarlungeni.