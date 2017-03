Mika Hakkinen revine in Formula 1!

Finlandezul Mika Hakkinen, dublu campion mondial, revine in Formula 1 la 48 de ani ca ambasador al echipei McLaren, cu care a reusit cele mai mari performante din cariera sa de pilot, relateaza EFE, citata de AGERPRES.



Hakkinen a pilotat pentru McLaren intre 1993 si 2001 in 130 de curse, obtinand 20 de victorii si titlurile mondiale din 1998 si 1999. Duelurile sale epice de pe pista cu legendarul Michael Schumacher au ramas in memoria iubitorilor de Formula 1.

”Intotdeauna am considerat McLaren e ca si casa mea din Formula 1. Ultimii ani nu au fost usori pentru echipa, dar mereu am considerat ca este o chestiune de ‘cand’ va reveni McLaren unde a fost in loc de ‘daca’. Vreau sa fac parte din aceasta revenire”, a declarat Hakkinen.