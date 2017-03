Inca o echipa din Liga 1 risca sa fie penalizata sau chiar retrogradata din cauza datoriilor!

CSM Poli Iasi se afla in situatia de a fi penalizata cu 6 puncte, din cauza datoriilor neachitate la timp, cu sanse mici de a obtine licenta pentru sezonul 2017-2018.



Presedintele executiv al echipei, Florin Prunea, anunta ca exista chiar posibilitatea de a nu primi licenta pentru sezonul urmator.

„Din punct de vedere sportiv, nu vom avea probleme in acest sezon, in care ne vom putea bate pentru locurile fruntase in play-out. Nu stiu insa ce va fi de la vara. In primul rand, nu stiu daca vom lua licenta pentru sezonul viitor. Daca nu o luam, nu are sens sa mai discutam despre fotbal incepand de luna viitoare.

Apoi, daca se gasesc, totusi, solutii si luam licenta, nu stiu pe ce buget vom conta pe finalul acestui sezon si in sezonul urmator„, a spus Prunea pentru Ziarul de Iasi.

200.000 de euro e datoria pe care Poli Iasi trebuie s-o achite pana pe 26 martie, in caz contrar urmand a fi penalizata.

„Am primit ultima rata din drepturile de televizare pentru sezonul in curs, pe care aproape am cheltuit-o. A fost vorba de 232 000 de euro, inclusiv TVA. Pentru imbunatatirea situatiei legate de licentiere, unde aveam restante de aproape 300 000 de euro, am reusit sa platim 100 000 de euro. Asa, am ramas cu datorii de circa 200 000 de euro din 2016. Pentru a obtine licenta, aceasta suma trebuie achitata pana pe 26 martie, astfel ca la 31 martie, cand se trage linie, sa fim pe zero cu anul trecut„, a conchis Prunea.