Josep Guardiola a vorbit despre eliminarea suferita de Manchester City, in fata lui AS Monaco in optimile de finala ale Ligii Campionilor.



Tehnicianul spaniol sustine ca soarta calificarii s-a decis in prima repriza a jocului retur.

„Nu, nu e vorba de aparare. Astazi n-a fost vorba despre asta. Problema a fost modul in care am abordat prima repriza. Pur si simplu n-am fost in joc. Atacantii nostri n-au fost mai agresivi intr-un moment crucial. Din acest motiv suntem afara. Trebuie sa jucam mai mult decat 45 de minute„, a declarat Guardiola la conferinta de presa de dupa meci.

„Nu e vorba de aparare sau portar. In a doua repriza am fost mai atenti si ati vazut cate ocazii si-au creat. Niciuna. Diferenta dintre prima repriza si cea de-a doua a fost foarte mare. Sunt convins ca ne va ajuta sa invatam pentru viitor„, a continuat acesta.

Guardiola a recunoascut ca a gresit, din moment ce a fost eliminat, dar sustine ca n-a fost vorba de tactica.

„Toti managerii fac greseli. Daca pierzi, celalalt manager e mai bun. Dar nu cred ca a fost o greseala de tactica. Pentru mine e simplu: diferenta intre prima repriza si cea de-a doua e ca in partea secunda am incercat sa castigam acest joc. Ii felicit pe cei de la Monaco pentru calificare. La acest nivel trebuie sa joci mai mult decat 45 de minute„, a conchis acesta.

Statistica a aratat ca echipa engleza nu a avut niciun sut pe poarta sau spre poarta in prima repriza a returului cu AS Monaco!

Dupa ce a pierdut in tur cu 3-5, liderul din Franta a castigat pe teren propriu cu 3-1 si s-a calificat in „sferturi” gratie golurilor mai multe marcate in deplasare.

Tragerea la sorti a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor va avea loc vineri, de la ora 13:00, la Nyon.