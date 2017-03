Elvetianul Roger Federer s-a calificat in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (Statele Unite), dupa ce l-a invins categoric pe spaniolul Rafael Nadal, cu 6-2, 6-3.



Federer, numarul 10 mondial, nu i-a lasat nicio sansa marelui sau rival (6 ATP), in fata caruia s-a impus in ceva mai mult de o ora de joc.

Aceasta a 36-a confruntare intre doi dintre cei mai buni jucatori din istoria tenisului nu s-a ridicat insa la nivelul precedentului lor duel, care a avut loc in luna ianuarie, in finala Openului Australiei, castigata in cinci seturi de Federer (6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3), care si-a trecut cu aceasta ocazie in palmares al 18-lea sau titlu de Mare slem, un record pentru tenisul masculin.

Nadal continua sa domine bilantul confruntarilor directe, cu 23 de victorii fata de cele 13 ale elvetianului, dar este pentru prima oara cand Federer reuseste sa castige trei meciuri consecutive in fata ibericului, singurul jucator care are in palmares 9 titluri la Roland Garros.

In turul urmator, Roger Federer (35 ani) il va avea ca adversar pe australianul Nick Kyrgios, ocupantul locului 16 in ierarhia ATP, care l-a invins pentru a doua oara in doua saptamani pe sarbul Novak Djokovic, numarul 2 mondial, in fata caruia s-a impus miercuri, cu 6-4, 7-6 (7/3), dupa o ora si 52 minute de joc.

Kyrgios (21 ani), care il invinsese pe Djokovic si in urma cu doua saptamani la Acapulco (Mexic), s-a calificat cu aceasta ocazie pentru a treia oara in cariera sa in sferturile de finala ale unui turneu Masters 1.000, dupa ce a mai reusit aceasta performanta anul trecut, la Miami si Madrid.