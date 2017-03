Editia online a cotidianului Gazeta Sporturilor a anuntat ca Ciprian Deac negociaza cu Steaua pentru un transfer din vara. Iuliu Muresan, presedintele echipei CFR Cluj, nu a confirmat, dar nici nu a negat discutiile dintre Cipian Deac si FC Steaua Bucuresti, insa si-ar dori ca mijlocasul intors in aceasta iarna, sa nu paraseasca echipa antrenata de Vasile Miriuta.



Intors in aceasta iarna la CFR Cluj, Ciprian Deac a marcat doua goluri pentru clujeni in ultimele etape ale sezonului regulat. Mai mult, mijlocașul a inscris chiar la meciul cu Steaua, de la Cluj, din etapa a 22-a.

„Nu stiu nimic despre discutiile dintre Deac si Steaua, pe noi nu ne-a contactat nimeni de la Steaua. Deac mai are contract inca un an, insa cand a semnat in aceasta iarna cu noi, are o clauza in contract prin care poate pleca daca are o oferta buna. Asa ne-am inteles, pentru ca nu a cerut prima de instalare, nu am platit niciun ban pentru transferul lui si atunci exista aceasta clauza. E posibil ca Deac sa plece, chiar daca eu nu vreau acest lucru. A schimbat starea de spirit la noi in vestiar, este un exemplu foarte bun pentru cei tineri si nu as vrea sa plece„, a declarat Iuliu Muresan la ProSport LIVE.