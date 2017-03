McGregor vs Mayweather este meciul asteptat de toata lumea in aceasta vara in SUA. Cei doi se vor lupta in Las Vegas, dupa reguli de box. Leonard Doroftei a vorbit despre aceasta lupta si crede ca starul din UFC nu are absolut nicio sansa impotriva lui Mayweather.

„In 2003, ar fi trebuit sa ma bat cu Mayweather, eu eram campion WBA, el era campion WBC, dar am ajuns fata in fata cu Gatti, care lupta la o categorie superioara, dar nu-mi pare rau, pentru ca luptam din nou pentru titlu mondial.

Lupta asta a secolului, cum e numita de presa, e doar de marketing, parerea mea, ar trebui ca amandoi sa stea in banca lor. Nu stiu ce poate sa faca McGregor la box, chiar daca cu boxul a inceput. Dar cam asta se intampla cu cei care nu reusesc in box, se apuca de MMA (rade).

Dar o sa tin cu McGregor!”, a declarat Leonard Doroftei, in cadrul emisiunii „Fluier final”.