Despre eliminarea francezilor de la PSG si a englezilor de la Manchester City din Liga Campionilor a vorbit si Grigore Sichitiu, in exclusivitate pentru Sport Total FM. Acesta a spus ca jocul aratat de cele doua echipe in returul optimilor de finala ale UCL a fost o reclama nereusita la adresa fotbalului.



„Am tinut cu City, dar fotbal a jucat doar Monaco si merita sa joace in sferturi. Parca a fost prea mult, englezii nici nu au ajuns la poarta in prima repriza. Nu e un mesaj prea bun pentru fotbal, nu este o reclama reusita, nu se poate sa crezi ca poti pacali fotbalul.

Si cu PSG-ul acceasi treaba a fost. S-au dus in Barcelona in vacanta, crezand ca le ajunge rezultatul din tur. Vreau sa cred ca nemtii nu luau sase de la spanioli …”, a declarat Sichitiu, in cadrul emisunii „Executii in direct”, la Sport Total FM.

Fostul conducator al Rapidului a comentat situatia in care se afla echipa sa de suflet, intrata in faliment in vara lui 2016.

„Pana nu va veni un om potent financiar nu se va face nimic, nu va renaste nimic din propria cenusa, ca nu are cum. Am oameni care vor sa vina si sa bage bani, dar nu se stie la ora actuala ce se intampla cu FC-ul. Sa se stabileasca o data ce se intampla cu palmaresul si sigla si eu cred ca se va gasi un om care sa vina in Giulesti. Si legea din Romania nu-ti da posibilitatea sa investeti si daca nu se rezolva asta la cel mai inalt nivel nu vom iesi din aceasta situatie in care ne aflam cu fotbalul.„, a conchis Sichitiu.