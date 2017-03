Cosmin Contra a semnat cu Dinamo pana in luna iunie si se pune intens problema continuarii colaborarii, pentru ca echipa din „Stefan cel Mare” arata bine de cand a fost preluata de „Gurita” si la ora actuala se lupta in play-off-ul Ligii 1 cu sanse la castigarea titlului.



„Am observat din declaratiile lui (n.r Cosmin Contra) ca a cerut sa se investeasca la Dinamo si doar asa va ramane, pt ca vrea performanta, nu carpeala. Sigur, jocurile din Champions League te ajuta cumva sa nu investesti foarte mult …„, a declarat Claudiu Vaiscovici, una dintre legendele dinamoviste, in cadrul emisunii „Executii in direct”, la Sport Total FM.

Fostul international a vorbit si despre calificarea liderului din Franta, AS Monaco, in fata mult mai titratei Manchester City: „Pentru Monaco este o calificare meritata, chiar daca jocul celor de la City a lasat de dorit. Incep sa cred ca stilul pe care il arata echipele lui Guardiola a cam apus si asta trebuie sa-i dea de handit spaniolului.”.