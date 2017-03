Victorii categorice pentru primele doua clasate din grupa 1-6 a Ligii masculine de baschet!

Invinse in a treia etapa din Liga Nationala de baschet masculin, U Banca Transilvania Cluj-Napoca si Steaua CSM Eximbank au obtinut victorii la scor runda urmatoare in disputele cu CSU Sibiu, respectiv SCM Timisoara dn grupa 1-6. Campioana en-titre, CSM CSU Oradea, reuseste al treilea succes consecutiv si se apropie la doua lungimi de podium.

Clujenii s-au impus la 17 puncte, 92-75, in partida cu formatia de langa Cibin, castigand sferturile 2-4 cu 28-18, 27-20, 21-16, dupa ce-l pierdusera pe primul, 16-21. Principalii marcatori au fost Adamovic, 28 si Barro, 21. Stelistii au facut instructie cu formatia banatena, pe care au invins-o nesperat de clar, 95-67 (51-28), egalandu-i pe sibieni la numarul de puncte, 36. In fine, oradenii au castigat in fieful celor de la BCM Universitatea Pitesti, 86-76 (42-37), acumuland 34 de puncte.

Sambata e programata o noua runda, ultima a turului fazei a doua din sezonul regulat, dominata de meciurile in care se vor duela primele patru clasate: Steaua CSM Eximbank-U Banca Transilvania Cluj-Napoca si CSM CSU Oradea-CSU Sibiu.