Stefan Radu, fundasul formatiei italiene Lazio, s-a accidentat in meciul impotriva celor de la Torino, din etapa cu numarul 28 din Serie A.

Lazio a invis cu scorul de 3-1, insa, fotbalistul roman a fost scos de pe teren in minutul 27 si inlocuit cu Lukaku, dupa ce a acuzat dureri de spate.

In urma unor investigatii medicale, doctorii au costatat ca Stefan Radu are o trauma contuziva in zona osului sacral, dar nu s-au putut pronunta in privinta perioadei in care va absenta fundasul roman.