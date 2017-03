Pep Guardiola, antrenorul formatiei Manchester City, a declarat ca nu isi doreste sa revina pe banca tehnica a Barcelonei, punctand faptul ca a spus acest lucru in nenumarate randuri.

”Perioada mea mea la Barcelona s-a incheiat, nu ma voi intoarce niciodata acolo ca antrenor. Am spus asta de multe ori”, a marturisit Guardiola.

Manchester City va disputa miercuri, partida din returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor, impotriva formatiei AS Monaco, echipa pe care a invins-o in tur cu scorul de 5-3. Tehnicianul „Cetatenilor” a marturisit ca vrea sa vada ambitie si dorinta de a castiga in jocul elevilor sai.

”Ar fi o mare greseala sa ne gandim la ceea ce am facut deja si sa uitam ceea ce trebuie sa facem. Vreau sa vad ca echipa mea isi doreste sa castige meciul din primul minut. Trebuie sa marcam! Cea mai buna metoda de a te apara este sa marchezi goluri”, a declarat Pep Guardiola, potrvit Digi Sport.