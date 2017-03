Lucian Sanmartean a vorbit despre situatia Stelei din campionat, marturisind ca isi doreste ca trupa lui Reghecampf sa cucereasca titlul. Fostul stelist a marturisit ca a petrecut cele mai frumoase momente in curtea ros-albastrilor, insa, spune el, vremea lui a trecut, iar in prezent echipa are mijlocasi valorosi.

„Imi doresc ca Steaua sa ia titlul. Am jucat acolo, am trait cele mai frumoase momente acolo si sper sa castige. Steaua este o echipa extrem de bine organizata, si extrem de potenta din toate punctele de vedere. Au fost schimbari multe si este delicat pentru un antrenor sa se tot schimbe jucatorii. Antrenorul depinde si de jucatori, de calitatea lor. Mai trebuie sa treaca timp pana jucatorii se vor acomoda, pana vor invata ce inseamna Steaua, e nevoie de timp.

Mie imi place Steaua ca si exprimare. Cand o sa aiba rezultate o sa creasca si increderea in ei. Cred ca jucatorii de la Steaua au avut o apasare din cauza rezultatelor mai putin reusite, dar cred ca acum in play-off se vor dezlantui si vor lua campionatul. Meciurile pe care nu le castigi iti dau asa o senzatie de delasare si in meciul urmator intri mai apasat.

Alibec e un atacant de calitate, un jucator deosebit, imi place calitatea lui. imi place si ca om. E un tip care poate sa-ti faca jocul special.

Nu stiu daca Sanmartean ii lipseste Stelei, pentru ca mijlocasii lor sunt valorosi, timpul meu la Steaua a trecut”, a declarat Lucian Sanmartean, potrivit Digi Sport.