Petre Grigoras a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre optimile de finala ale Ligii Campionilor, dar si despre situatia din play-off dupa prima etapa.

„Relatia jucatorilor cu Ranieri era una buna, din ce am citit eu. Cred ca au devenit prea comozi jucatorii stiind ca lucrurile merg de la sine, nu cred ca au complotat impotriva lui. Cateodata trebuie sa iti stii si norocul din viata si iata ca ei au reusit. Nu pot sa zic ca ma bucur, am fost si eu trist pentru acea demisie a lui Ranieri. Sevilla e o echipa buna, care a pus probleme. Si in campionat sta in coasta Barcelonei si a Realului.

A fost un meci senzational in tur si cred ca si acum va fi un meci in care se vor inscrie goluri. Nu ar trebui sa ne surprinda calificarea lui Monaco.”, a marturisit Petre Grigoras, dupa meciurile din Liga Campionilor disputate marti seara.

In ceea ce priveste Liga I, fostul tehnician al formatiei Pandurii Targu Jiu a marturisit ca prima etapa a fost lipsita de spectacol, dar acesta va aparea pe parcursul competitiei.

Pragmatismul si teama de a pierde sau de a castiga, risc foarte mic. Mi s-a parut ca toate echipele s-au gandit la rezultat si fotbalul a fost mai zgarcit in spectacol. Steaua s-a impus, dar greu, spre final de joc. Sunt convins ca dupa trecerea etapelor vor aparea si meciuri mai spectaculoase.”, a declratat Petre Grigoras, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.