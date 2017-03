Nicu Vlad, presedintele Federatiei Romane de Haltere, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre noul sau mandat la sefia federatiei.

„Ma mandresc cu functia asta si sper sa nu dezamagesc.

Oamenii din haltere pe mine ma cunosc foarte bine, pentru ca sunt de atata timp in acest sport. Eu nu pot decat sa incerc sa duc halterele la nivelul la care am reusit si in anii precedenti.

Ma gandeam sa nu mai candidez, dar toata lumea m-a sfatuit daca pot sa incerc sa ajut halterele cum am facut-o si cu alte ocazii. Acest sport m-a facut mare.”, a declarat Nicu Vlad, in cadrul emisiunii „Trafic Sport”.