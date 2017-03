Nicolae Plugaru, presedintele Federatiei Romane de Ciclism, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia din cadrul acesteia, marturisind ca este una delicata.

„Noi ne-am trezit peste noapte cu 71 de cluburi si daca numaram sportivii vedem ca nu ne ies decat vreo 50-60 de sportivi. In cadrul Federatiei, noi avem niste comisii, care nu functioneaza, de aceea se intampla lucrurile astea.

Ministerul daca finanteaza o federatie, o face in baza unui contract si a unor obiective. Noi daca nu investim in obiective, normal ca lucrurile se duc in jos.

La ciclism suntem intr-o situatie foarte delicata. Ministerul nu a verificat documentele legale. Trebuia sa verifice daca Federatia are toate organele de conducere functionale.”, a declarat Nicolae Plugaru, in cadrul emisiunii „Trafic Sport”