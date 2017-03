Mihai Leu a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre lupta ce va avea loc intre Floyd Mayweather si Conor McGregor, dar si despre Campionatul European ce se va organiza la Braila.

„Nu am crezut ca se va realiza acest meci, dar vad ca se poate. Daca se merge in totalitate dupa reglulie din box, va dati seama ca daca Mayweather n-a pierdut niciun meci, nu cred ca acest McGregor va putea sa il invinga.

Pentru mine, Mayweather este unul dintre cei mai buni boxeri. Pe McGregor nu l-am vazut in niciun meci, insa nu ii dau nicio sansa. Mayweather este genul de boxer care face in timpul meciului doar ce e necesar sa castige. Nu au reusit altii sa il invinga, nu cred ca va reusi McGregor.

M-as uita poate din curiozitate, dar nu cred care este un meci care sa atraga multi spectatori.

Pentru Romania este o realizare obtinerea acestui Campionat European. In ceea ce priveste mediatizarea, lumea poate nici nu stie ca in Romania va avea loc un Campionat European. Federatia trebuie sa faca, pur si simplu, un contract cu o firma care sa se ocupe de asa ceva. Poate ca organizarea va fi buna, dar degeaba daca nu se stie ca acest campionat va fi organizat la Braila.”, a declarat Mihai Leu, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.