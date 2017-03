Ionel Bungau, presedintele clubului Crisul Oradea, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre problemele din cadrul Federatiei Romane de Polo, marturisind ca a pornit un demers impotriva noii conduceri.

„Noi, cei care am fost nemultumiti de aceasta adunare generala, cerem alunarea acelui birou federal care s-a ales in cadrul alegerilor. Toti cei care activeaza in cadrul acestei Federatii sunt de acord cu acest demers al nostru.

Vrem sa cream conditiile necesare sa dezvoltam acest sport in interes national.

Sunt sapte cluburi care nu activeaza deloc si nu au niciun membru legitimat. Daca au obtinut acel CIS nu inseamna ca au si drept de vot.

Acum avem o Federatie pe care noi nu o recunoastem, nu poti sa recunosti niste alegeri ilegale.”, a declarat in cadrul emisiunii „Trafic Sport”.