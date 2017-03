Daniel Oprita, antrenorul divizionarei secunde Juventus Bucuresti, a analizat situatia din play-off-ul Ligii I si a marturisit ca formatia antrenata de Marius Sumudica este favorita la castigarea titlului de campioana.

”Steaua este favorita la titlu… poate n-or sa-i puna probleme celelalte echipe, cum este Viitorul, spre exemplu care nu are jucatori cu experienta, dar eu zic ca Astra e favorita!

Chiar daca au vandut multi jucatori de valoare, au cel mai echilibrat lot, cu un antrenor bun, care stie sa-i motiveze. Adevarat, Astra n-a castigat in prima etapa, fata de Steaua, dar sunt patru puncte intre cele doua echipe. Asa ca este o diferenta foarte mica, in conditiile in care mai sunt 27 de puncte in joc.”

In ceea ce priveste situatia Stelei, Oprita considera ca performantele pe care le-a obtinut cu aceasta echipa nu i le poate lua nimeni, iar pentru el Steaua este echipa din prezent, care activeaza in Liga I.

„Eu am jucat la Steaua, oricare ar fi fost ea. Pana la urma am jucat fotbal si nimeni nu-mi poate lua performantele pe care le-am avut acolo. Dar, eu zic ca am jucat la Steaua, am toata convingerea. De aceea nu-i inteleg pe fosti colegi de-ai mei care zic altceva”, a declarat Daniel Oprita, potrivit Digi Sport.