Juventus s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a invins pe FC Porto in retur cu scorul de 1-0 si cu 3-0 la general, iar portarul Gianluigi Buffon a marturisit cu ce echipa nu si-ar dori sub nicio forma sa pice in urmatoarea faza a competitiei.

Portarul formatiei italiene se teme de Leicester, echipa care s-a calificat dupa ce a invins-o pe Sevilla cu 2-0 in retur, desi spaniolii au obtinut victoria in tur cu scorul de 2-1.

„Imi doresc sa evitam Leicester. As vrea sa nu jucam cu ei in sferturile Ligii Campionilor. Au un mare entuziasm si o doza imensa de pasiune, dar si mijloacele necesare de a incurca orice echipa mare, care are initiativa. Ei nu au nimic de pierdut in timp ce noi suntem la polul opus”, a declarat Buffon, potrivit Digi Sport.

Tragerea la sorti pentru sferturile de finala ale Ligii Campionilor va avea loc vineri, 17 martie.