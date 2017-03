Ion V. Ionescu a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre decesul lui Adrian Stoicov, dar si despre situatia fotbalului actual in Romania.

„Eu l-am adus in 87 din Liga a III-a, in divizia A la Poli Timisoara si l-am promovat rapid. A avut o capacitate de adaptare impresionanta.

L-am reinalnit pe Stoicov ca jucator la FC National. L-am adus de la Timisoara, la Bucuresti, unde s-a incadrat perfect, din prima. Dupa aceea, l-am intalnit in alte posturi la Timisoara, ca antrenor, unde s-a dezvoltat frumos si eficient. Un antrenor de mare responsabilitate, de mare competenta, de mare clasa.

S-a intamplat nenorocirea asta, este dramatic. L-am revazut acum o luna, intr-o intalnire citadina, la colt de strada, cu atat mai mult m-a surprins prabusirea asta.

Nu stiu daca mai exista vreo echipa autentica cu buletin de Romania. Echipele de azi sunt clone, Steaua lui Becali este o clona.

Aceasta ASU este cea mai apropiata de radacinile istorice ale clubului. ACS Poli este de fapt, echipa orasului, facuta cu eforturile primarului, ale Consiliului Judetean, in mod nefericit i s-a ales denumirea de Poli, care sa duca la aceasta confuzie. Ele sunt doua echipe distincte, care se straduiesc sa ramana in Liga I si Liga a II-a.”, a declarat Ion V. Ionescu, in cadrul emisiunii „Fluier final”.

ASCULTA INTEGRAL

