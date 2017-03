Alexandru Chipciu, stelist convins, a dezvaluit ca nu s-ar mai intoarce in tara si nu ar mai vrea sa joace la Steaua, pentru ca nu ar mai putea sa indure greutatile prin care a trecut in perioada petrecuta in curtea ros-albastrilor.

„Ma obisnuisem cu stilul din tara, ma asteptam mereu la jigniri, insa, dupa experienta de aici, nu m-as mai intoarce niciodata sa joc la Steaua, fiindca nu va mai fi ce-a fost. N-as mai avea nervi sa mai rabd la fel ca in anii trecuti. Sunt tot roman, dar am o alta gandire.

Chiar discutam intr-o zi cu sotia si-i ziceam ca nu-mi inchipuiam ca te poti schimba si acomoda asa de repede intr-un mediu precum in Belgia, unde e totusi o viata diferita de cea din tari latine, gen Spania sau Italia. Belgienii sunt mai seriosi, mai calculati, nu-si ies din ritm. Noi, romanii, mai deviem cu cate o escapada.

Am pus suflet, m-au afectat jignirile foarte mari din tara si, chiar daca uneori nu voiam s-o arat, subconstientul ma apasa mereu. Am fost criticat si atacat de multe ori pe nedrept, chiar si dupa ce castigam o partida.

Inainte de turneul final din Franta, de anul trecut, eram intr-o situatie asa de tulbure la club, incat nationala insemna pentru mine o presiune mai mare decat pentru oricare alt jucator. M-am bucurat insa ca am mers la European, care m-a ajutat sa ma transfer la Anderlecht si sa scap de ceea ce mi se intampla in tara”, a declarat Alex Chipciu, potrivit Digi Sport.