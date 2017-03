Adrian Stoicov, fost fotbalist al Politehnicii Timisoara, s-a stins din viata la 49 de ani!

Adrian Stoicov, fostul fotbalist al Politehnicii Timisoara, a decedat miercuri, in urma unei scurte, dar grave suferinte, potrivit site-ului oficial al clubului banatean.

Stoicov suferea de cancer la plamani, iar aceasta crunta boala i-a luat viata mult prea devreme.

Fostul fundas stanga ramane in sufletele suporterilor ca fiind un fotbalist de baza al echipei din anii 80-90, perioada in care Timisoara a eliminat-o pe Atletico Madrid, a remizat cu Real Madrid si a ajuns in finala Cupei Romaniei, in 1992.