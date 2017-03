Simona Halep a ratat calificarea in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells, dupa ce a fost invinsa de catre Kristina Mladenovic. Romanca a marturisit ca picioarele ei nu au facut fata partidei si ca trebuie sa munceasca mai mult.

„Ei bine, daca ne uitam la cat m-am pregatit inainte sa vin la acest turneu, sunt chiar mandra de mine ca am ajuns in turul trei. Kristina joaca bine, are incredere, iar eu am ratat mult. Dupa primul set, picioarele mele erau disparute!

Picioarele mele de tenis nu sunt aici inca, asa ca va trebui sa muncesc mult. Sunt ok, nu vreau sa fac o drama, nu e cazul.

M-am antrenat o ora pe zi, am jucat tenis, nu am alergat, deoarece imi era frica putin. De altfel, cand am venit aici ma gandeam doar sa fiu capabila sa joc un set.

Insa, apoi, am castigat primul meci si acum am mai jucat un meci intreg. N-am simtit durere, asta este cel mai important lucru. Acum ma pot antrena liber, fara sa ma gandesc la dureri”, a declarat Simona Halep, potrivit Digi Sport.