LPF a anuntat programul urmatoarelor 3, 4 si 5 din play-off si play-out. Cand se joaca FCSB – Dinamo

In etapa a 3-a din play-off se va juca meciul FCSB – Dinamo, duminica, 2 aprilie, de la ora 20:30. In etapa a 4-a, derby-ul rundei va fi Steaua – Astra, care se va juca joi, 6 aprilie, iar in etapa a 5-a, pe 9 aprilie, Steaua va juca pe terenul lui CSU Craiova, iar Dinamo va juca impotriva Astrei, pe 10 aprilie.



ETAPA A 3-A

Vineri, 31 martie

18:00 Concordia – Pandurii

20:30 FC Botosani – ASA Tg. Mures

Sambata, 1 aprilie

18:00 CSM Poli Iasi – Poli Timisoara

20:30 CSU Craiova Craiova – CFR Cluj

Duminica, 2 aprilie

15:00 FC Voluntari – Gaz Metan

20:30 Steaua – Dinamo

Luni, 3 aprilie

20:30 Astra – Viitorul

ETAPA A 4-A

Marți, 4 aprilie

18:00 ASA – Pandurii

20:30 Poli Timisoara – Concordia

Miercuri, 5 aprilie

16:00 FC Botosani – FC Voluntari

18:30 Gaz Metan – CSM Poli Iasi

21:00 Dinamo – CFR Cluj

Joi, 6 aprilie

18:00 Viitorul – CSU Craiova

20:30 Steaua – Astra

ETAPA A 5-A

Vineri, 7 aprilie

17:30 Pandurii – Poli Timisoara

Sambata, 8 aprilie

13:30 FC Voluntari – ASA Tg. Mures

20:30 CSM Poli Iasi – Botosani

Duminica, 9 aprilie

18:00 CFR Clul – FC Viitorul

20:30 CSU Craiova – Steaua

Luni, 10 aprilie

18:00 Concordia – Gaz Metan

20:30 Astra – Dinamo