LIVE SCORE / Juventus – Porto si Leicester – Sevilla se joaca de la 21:45! Italienii pleaca cu prima sansa, in timp ce englezii spera s-o invinga pe Sevilla

Returul optimilor de finala a Ligii Campionilor continua in aceasta saptamana, cu cele patru meciuri care au mai ramas a fi disputate. In saptamana anterioara, am aflat echipele care vor merge in sferturi: Barcelona, Dortmund, Bayern si Real Madrid.

Marti, 14 martie

21:45 Juventus – FC Porto

21:45 Leicester – Sevilla

Miercuri, 15 martie

21:45 Atletico Madrid – Leverkusen

21:45 Monaco – Manchester City

Rezultatele din tur

FC Porto- Juventus 0-2

Sevilla – Leicester 2-1

Leverkusen – Atletico Madrid 2-4

Manchester City – Monaco 5-3

Echipe calificate in sferturi

Barcelona – PSG 6-1(0-4)

Dortmund – Benfica 4-0(0-1)

Arsenal – Bayern 1-5(1-5)

Napoli – Real Madrid 1-3(1-3)